Son Dakika Haberleri: Amatörler sporun can damarı
Son Dakika Spor Amatörler sporun can damarı

Amatörler sporun can damarı

16 dakika önce

BİRLİK, BERABERLİK ZAMANIKonuşmasının başında Barış Pınarı Harekatı'na değinen Bakan Kasapoğlu, "Mehmetçiğimize, kahraman ordumuza muzafferiyet temenni ediyoruz" dedi.

Amatörler sporun can damarı, System.String[]

BİRLİK, BERABERLİK ZAMANI


Konuşmasının başında Barış Pınarı Harekatı'na değinen Bakan Kasapoğlu, "Mehmetçiğimize, kahraman ordumuza muzafferiyet temenni ediyoruz" dedi.


Bakan Kasapoğlu, " Spor, birleştirici ve beraberliğe vesile olan bir olgu. İçimizde olduğumuz günler her günden daha fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız olan günler. Bu nedenle böyle bir günde Amatör Spor Haftası'nı kutlamamız önemli bir mesaj." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46 
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