Amatörler sporun can damarı

BİRLİK, BERABERLİK ZAMANI



Konuşmasının başında Barış Pınarı Harekatı'na değinen Bakan Kasapoğlu, "Mehmetçiğimize, kahraman ordumuza muzafferiyet temenni ediyoruz" dedi.



Bakan Kasapoğlu, " Spor, birleştirici ve beraberliğe vesile olan bir olgu. İçimizde olduğumuz günler her günden daha fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız olan günler. Bu nedenle böyle bir günde Amatör Spor Haftası'nı kutlamamız önemli bir mesaj." diye konuştu.