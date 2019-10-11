Amatörler sporun can damarı
16 dakika önce
BİRLİK, BERABERLİK ZAMANIKonuşmasının başında Barış Pınarı Harekatı'na değinen Bakan Kasapoğlu, "Mehmetçiğimize, kahraman ordumuza muzafferiyet temenni ediyoruz" dedi.
BİRLİK, BERABERLİK ZAMANI
Konuşmasının başında Barış Pınarı Harekatı'na değinen Bakan Kasapoğlu, "Mehmetçiğimize, kahraman ordumuza muzafferiyet temenni ediyoruz" dedi.
Bakan Kasapoğlu, " Spor, birleştirici ve beraberliğe vesile olan bir olgu. İçimizde olduğumuz günler her günden daha fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız olan günler. Bu nedenle böyle bir günde Amatör Spor Haftası'nı kutlamamız önemli bir mesaj." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46
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