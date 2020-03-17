Amazon, 100 bin yeni personel alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Amazon, 100 bin yeni personel alacak - Son Dakika Ekonomi

Amazon, 100 bin yeni personel alacak

1 saat önce

Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Amazon, 100 bin yeni personel alacak, System.String[]

Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:43 
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