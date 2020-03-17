Amazon, 100 bin yeni personel alacak
1 saat önce
Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.
Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:43
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