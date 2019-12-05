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Amazon'a Ticaret Komisyonu'ndan yeni inceleme
6 saat önce
Amazon'un bulut teknolojisi iştirakinin de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından tekelleşme karşıtı soruşturması kapsamında incelendiği basına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:22 Kaynak: DHA
– Amazon
'un bulut teknolojisi iştirakinin de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından tekelleşme karşıtı soruşturması kapsamında incelendiği basına yansıdı.
Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ilk olarak Amazon'un perakende kısmında başlayan soruşturma, şirketin web hizmetleri departmanının iş modelindeki olası usulsüzlüklere odaklanacak.
- İstanbul
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