Son Dakika Haberleri: Amazon'a Ticaret Komisyonu'ndan yeni inceleme
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Amazon'a Ticaret Komisyonu'ndan yeni inceleme

6 saat önce

Amazon'un bulut teknolojisi iştirakinin de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından tekelleşme karşıtı soruşturması kapsamında incelendiği basına yansıdı.

Amazon'a Ticaret Komisyonu'ndan yeni inceleme, System.String[]
Amazon'un bulut teknolojisi iştirakinin de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından tekelleşme karşıtı soruşturması kapsamında incelendiği basına yansıdı.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ilk olarak Amazon'un perakende kısmında başlayan soruşturma, şirketin web hizmetleri departmanının iş modelindeki olası usulsüzlüklere odaklanacak.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Amazon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:22 Kaynak: DHA
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