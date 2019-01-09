Son Dakika Haberleri: Amazon Cloudendure'u Satın Almayı Değerlendiriyor

Amazon Cloudendure'u Satın Almayı Değerlendiriyor

8 dakika önce

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, Israil merkezli "felaketten kurtarma" startup'ı CloudEndure'u 200 veya 250 milyon dolara satın almayı değerlendiriyor.

Amazon Cloudendure'u Satın Almayı Değerlendiriyor, System.String[]
ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, Israil merkezli "felaketten kurtarma" startup'ı CloudEndure'u 200 veya 250 milyon dolara satın almayı değerlendiriyor.

Israil merkezli Globes'un haberi, isimsiz kaynakları alıntılayarak söz konusu satın almanın 250 milyon dolar karşılığında yapılacağını belirtirken, başka kaynaklar ise şirketlerin 200 milyon dolarda anlaşacağını duyurdu.

TechCrunch, Tel Aviv merkezli CloudEndure'un kullanıcılarına, bulut sistemlerini etkileyen ve önceden bilinemeyen durumlarda, "felaketten kurtarma hizmeti" veriyor.

Söz konusu satın alımla ilgili Amazon veya CloudEndure henüz bir açıklamada bulunmadı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:46 Kaynak: DHA

Söz, Amerika Birleşik Devletleri, Amazon, Ekonomi
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