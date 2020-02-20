Amazon.com.tr, bebek ürünlerinde perşembe günleri indirim yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Amazon.com.tr, bebek ürünlerinde perşembe günleri indirim yapıyor - Son Dakika Ekonomi

Amazon.com.tr, bebek ürünlerinde perşembe günleri indirim yapıyor

6 saat önce

Amazon.com.tr'de, bugünden itibaren her perşembe bebek ürünlerinde gün boyunca geçerli olacak indirimler oyuncaktan bebek kıyafetlerine, bebek bezinden kitaplarına kadar birçok farklı ürünü kapsayacak.

Amazon.com.tr, bebek ürünlerinde perşembe günleri indirim yapıyor, System.String[]

Amazon.com.tr'de, bugünden itibaren her perşembe bebek ürünlerinde gün boyunca geçerli olacak indirimler oyuncaktan bebek kıyafetlerine, bebek bezinden kitaplarına kadar birçok farklı ürünü kapsayacak.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamada, tüketicilerin her hafta farklı bebek ürünlerinde geçerli olan fırsatlara bundan böyle artık her perşembe günü ulaşabileceği bildirildi.

Bugünden itibaren perşembe günleri bebek ürünlerinde gün boyunca geçerli olacak indirimler, oyuncaktan bebek kıyafetlerine, bebek bezinden bebek kitaplarına kadar birçok farklı ürünü kapsayacak.

Her perşembe tüm gün boyu devam edecek indirimler sayesinde tüketiciler, birçok kategoriden yüzlerce ürüne cazip fiyatlarla sahip olabilecek. İndirimlere "www.amazon.com.tr/harikabebekfirsatlari" ve Amazon.com.tr mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Açıklamada, bu haftanın indirimlerinde dikkati çeken ürünlere şöyle yer verildi:

"Chicco Mama sandalyesi, gri, yüzde 50 indirim, United Colors of Benetton dolgulu mont yüzde 40 indirim, Sleepy Natural 2'li Jumbo külot bez, 5 beden, 48 adet yüzde 13 indirim, Tomy Islatan Ejderha banyo oyuncağu yüzde 51 indirim, Sophie la Girafe diş kaşıyıcı yüzde 14 indirim, United Colors of Benetton bebek kot yüzde 40 indirim."

Benetton, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çiftçinin mazot derdini bitirecek traktör fuarda büyük ilgi gördü
İBB'nin ulaşım zammına vatandaştan tepki üstüne tepki: Bizim anamızı ağlattılar 500 bin dolarlık 'saray saati' görücüye çıktı İmamoğlu'na açıkça soruldu: Ulaşıma yüzde 10 zam yapılsaydı İBB batar mıydı?

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 17:43:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amazon.com.tr, bebek ürünlerinde perşembe günleri indirim yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]