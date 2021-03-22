Amazon.com.tr'de "Bahar Fırsatları" başladı

Amazon Türkiye'nin yüzde 50'ye varan indirimler sunan "Bahar Fırsatları" başladı.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 8 gün boyunca elektronikten giyime, cep telefonu ve bilgisayardan ev, yaşam ürünlerine, sağlık ve bakım ürünlerinden kitaplara kadar birçok farklı kategoride geçerli olacak fırsatlar, binlerce ürünü cazip fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunacak.

"Bahar Fırsatları", 29 Mart'a kadar geçerli olacak.