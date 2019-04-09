Son Dakika Haberleri: Amazon.com.tr'de "Bahar Fırsatları" İçin Geri Sayım Başladı

Amazon.com.tr'de "Bahar Fırsatları" İçin Geri Sayım Başladı

1 saat önce

İSTANBUL (AA) – Amazon.com.tr'de 10-12 Nisan'da elektronikten modaya, mutfaktan oyuncağa birçok farklı kategorideki ürün, Bahar Fırsatları'na özel indirimli fiyatlarla satışa sunulacak Amazon.com.

Amazon.com.tr'de
İSTANBUL (AA) – Amazon.com.tr'de 10-12 Nisan'da elektronikten modaya, mutfaktan oyuncağa birçok farklı kategorideki ürün, Bahar Fırsatları'na özel indirimli fiyatlarla satışa sunulacak


Amazon.com.tr açıklamasına göre, üç gün boyunca oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı 'Bahar Fırsatları' özel indirimi, günlük ve saatlik özel tekliflerin yanı sıra kampanya boyunca yüzde 60'a varan indirimlere sahne olacak.


50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmetiyle fırsatların keyfini katlayacak kampanyaya "Amazon.com.tr/fırsatlar" ve "Amazon Alışveriş" mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.


Söz konusu özel kampanya kapsamında, oyuncaktan beyaz eşyaya, mutfak aletlerinden mobilyaya, elektronikten spor&outdoor ürünlerine, ev tekstilinden anne bebek kategorisi ve modaya kadar tüm ürünlerde geçerli olacak.

Müşteriler, tüm ihtiyaçlarını veya uzun süredir almak istedikleri ürünleri, Amazon.com.tr'nin alışveriş festivali kapsamında yüzde 60'a varan indirimli fiyatlarla temin edebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:38:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amazon.com.tr'de "Bahar Fırsatları" İçin Geri Sayım Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]