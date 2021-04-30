Amazon.com.tr'de "Gaming Store" açıldı

Amazon.com.tr, Amazon Gaming Store'un açıldığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, oyun ve eğlenceye dair birçok ürünü tek çatı altında toplayan kategori, güçlü dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, kulaklıklar, mekanik klavyeler, monitörler ve bilgisayar/konsol bileşenleri de dahil, oyun deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyulabilecek tüm ürün ve aksesuarları, tek çatı altında Amazon.com.tr müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Amazon Gaming Store'dan alışveriş yapan Amazon.com.tr müşterileri; HP, Lenovo, MSI, Asus, Samsung, LG, Logitech, AOC, Philips, Corsair, Aerocool, SteelSeries ve Z-Drive gibi markalara ait yüzlerce ürüne 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında açılışa özel indirimlerle sahip olabiliyor.

Amazon Prime üyeleri, Amazon Gaming Store'da kendilerine özel fırsatlardan hızlı ve ücretsiz teslimat ile faydalanmanın yanı sıra, Prime Gaming ile her ay sevdikleri oyunlarda kullanabilecekleri ücretsiz içeriklere de ulaşıyor. Amazon Prime üyeleri aylık sadece 7,90 TL karşılığında, süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz indirilebilir oyunlara erişim; karakter seviye yükseltmeleri, oyun içi ganimetler ve güçlendirmeler gibi ayrıcalıklar ve her ay istedikleri bir Twitch yayıncı kanalına ücretsiz abonelik gibi Prime Gaming fırsatlarından faydalanabiliyor.

"Müşterilerimizin oyun deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, oyun sektörünün son birkaç yılda büyük gelişim gösteren bir alan olduğunu ve oyunların Türkiye'de de oldukça ilgi gördüğünü belirtti.

Amazon olarak, oyun oynamanın basit bir aktiviteden daha fazlası olduğuna inandıklarını aktaran Marriott, şu ifadeleri kullandı:

"Oyun oynamak çok daha geniş kapsamlı bir deneyim ve Prime Gaming ile Prime müşterilerimize halihazırda harika avantajlar sunuyoruz. Yeni açtığımız Amazon Gaming Store ile oyuna dair tüm ürünleri tek çatı altında toplayarak müşterilerimizin oyun deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Yüzlerce oyuncu ürününe kolayca göz atabilecekleri ve kendi oyun kurulumları için ilham alabilecekleri kategorimizde rahat bir oyuncu koltuğu, mekanik bir klavye, daha hızlı bir GPU, ambiyansı geliştirecek akıllı aydınlatmalar ve hatta Twitch'te yayın yapmaya başlamalarına yardımcı olacak bir profesyonel mikrofona kadar geniş bir seçkiden ürünler sunuyoruz. Müşterilerimiz Amazon.com.tr'de alışveriş yapmanın kolaylığı ve rahatlığını deneyimlemeye devam ederken, halihazırda geniş olan ürün yelpazemizi daha da genişletmeye devam edeceğiz."