Son Dakika Haberleri: Amazon.com.tr'de okula dönüş indirimleri başladı
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Amazon.com.tr'de okula dönüş indirimleri başladı

1 saat önce

Amazon.com.tr, 14 kategoride yüzde 65'e varan indirimlerin sunulduğu Okula Dönüş kampanyası başlattı.

Amazon.com.tr'de okula dönüş indirimleri başladı, System.String[]

Amazon.com.tr, 14 kategoride yüzde 65'e varan indirimlerin sunulduğu Okula Dönüş kampanyası başlattı.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, okulların açılmasıyla artan kırtasiye ve okul eşyaları ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kampanya başlatan şirket, anne ve babaları da unutmadı.

Ofis eşyaları, oyuncaklar, elektronik aletler, moda ve spor dahil olmak üzere binlerce ürünün dahil olduğu 14 kategoride yüzde 65'e varan indirimlerin sunulduğu kampanya, 8 Eylül'e kadar Amazon.com.tr'de devam edecek.

İndirimler, söz konusu tarihe kadar devam elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine, moda ve spor kategorilerine kadar binlerce üründe geçerli olacak.

Amazon, Dönüş, Anne, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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