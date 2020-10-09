Amazon.com.tr'de Prime Day için geri sayım başladı - Son Dakika

Amazon Prime üyeleri, 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece yarısı başlayacak ve 48 saat devam edecek Amazon Prime Day indirimleriyle binlerce üründe fırsatlar yakalayabilecek.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yıl Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek Amazon Prime Day etkinliği için geri sayım başladı.

12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece yarısı başlayacak ve 14 Ekim Çarşamba 23: 59'a kadar, iki gün boyunca devam edecek Amazon Prime Day indirimleri, popüler ve sevilen markaların oyuncaktan elektroniğe, kişisel bakımdan modaya birçok kategoriden binlerce ürününü Türkiye'deki Prime üyelerine özel fiyatlarla erişme fırsatı sunacak.

Amazon Prime Day fırsatlarından yararlanmak isteyen tüketiciler 30 gün ücretsiz deneme süresi sunan Amazon Prime'a "www.amazon.com.tr/prime" adresinden abone olabiliyor.

Amazon Prime Day'de indirimler sunulacak

Amazon Prime üyeleri popüler markaların elektronik, ev ve mutfak, moda, sağlık ve kişisel bakım, kozmetik, spor ve outdoor, evcil hayvan ürünleri ve oyuncak kategorilerindeki öne çıkan ürünlerinde "Bitmeden Yakala!" ve "Flaş" fırsatlara erişebiliyor.

Amazon Prime Day'de sunulacak indirimlerden bazıları şöyle:

"Xiaomi, Sennheiser, Samsung, Huawei, Philips Kulaklıklarda yüzde 30'a varan indirim, Jabra Kulaklıklarda yüzde 30'a varan indirimle, Bose Ürünlerinde 1400TL'ye varan indirimler, Belkin Aksesuarlarda yüzde 50'ye varan indirim, Spigen Kılıflarda yüzde 50'ye varan indirim, Dexim taşınabilir şarj cihazlarında yüzde 50'ye varan indirim, Seçili Tefal mutfak ve ev ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim, Paşabahçe ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim, Philips Hue aydınlatmalarda yüzde 40'a varan indirim, Seçili Lav ürünlerinde yüzde 50 indirim, Hasbro kutu oyunlarında yüzde 30'a varan indirim, Play-Doh ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim, LEGO'larda yüzde 30'a varan indirim, Baby Alive ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim,

Kinetix Charlie erkek çocuk spor ayakkabılarında yüzde 40'a varan, Koton kadın pijamalarda yüzde 40'a varan, DeFacto kız ve erkek bebek eşofman takımında yüzde 60'a varan, Lumberjack run erkek çocuk spor ayakkabılarında yüzde 60'a varan, en sevilen Neutrogena ürünlerinde yüzde 30'a varan, seçili Gliss ürünlerinde yüzde 50'ye varan, OGX saç ürünlerinde yüzde 40'a varan indirim, seçili L'Oreal Paris ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar, seçili Dalin markalı ürünlerde yüzde 30'a varan, seçili Oral Care ürünlerinde yüzde 50'ye varan, seçili Chicco araç gereçlerinde yüzde 30'a varan indirim, seçili Maxi Cosi oto koltuklarında yüzde 30'a varan, seçili Maclaren ve Mamas & Papas Bebek Arabalarında net yüzde 30 indirim."