Amazon.com.tr'de yılbaşı fırsatları başladı - Son Dakika

Amazon.com.tr'nin elektronikten oyuncağa, modadan kitaba birçok farklı kategoride gerçekleştireceği yılbaşı fırsatları başladı.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, 24-27 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak yılbaşı fırsatlarında oyuncaktan elektroniğe, modadan kitaba kadar birçok kategoride yüzlerce ürün yüzde 60'a varan indirimlerle tüketicilerle buluşuyor.

Ayrıca 24-27 Aralık tarihleri arasında yılbaşı fırsatları dönemi boyunca 150 TL ve üzeri siparişlerde "Ücretsiz Ekspres Teslimat" seçeneği sunuluyor. Hizmet, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli oluyor.

"Ücretsiz Ekspres Teslimat" hizmeti Ankara, Bursa, İstanbul ( Adalar, Çatalca ve Silivri hariç), İzmir ve Kocaeli'nin de dahil olduğu illerin seçili ilçelerinde ve limitli taşıma kapasitesiyle geçerli olacak.

Amazon.com.tr müşterileri 50 TL ve üzeri siparişlerinde "Ücretsiz Standart Teslimat" hizmetinden faydalanmaya devam edebiliyor. "Ücretsiz Ekspres Teslimat", 150 TL ve üzeri alışveriş yapan kullanıcılara sunulmuş ek bir hizmet olarak ön plana çıkıyor.

Yılbaşı fırsatları kapsamında yer alan indirimlerden bazıları şöyle:

"Seçili kadın ayakkabıları yüzde 60'a, seçili LEGO setleri yüzde 25'e, seçili bebek ve çocuk sneakerlar yüzde 60'a, seçili Arzum ürünleri yüzde 35'e, bebek bezleri yüzde 40'a, seçili Levi's, Tommy Hilfiger, Jack&Jones ürünlerinde yüzde 60'a varan indirimler sunuluyor. Lenovo Ideapad S540 yüzde 19, Samsung Galaxy M10 yüzde 28, çok satan çocuk kitapları yüzde 50, Beats Solo3 Bluetooth kulaklık yüzde 50 indirimle alıcısını bekliyor."