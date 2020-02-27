Amazon.com.tr'den bebek ürünlerinde yeni fırsatlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amazon.com.tr'den bebek ürünlerinde yeni fırsatlar - Son Dakika

Amazon.com.tr'den bebek ürünlerinde yeni fırsatlar

6 saat önce

Amazon.com.tr'nin bebek ürünlerinde geçerli sürpriz indirimler serisi bu perşembe de devam ediyor.

Amazon.com.tr'den bebek ürünlerinde yeni fırsatlar, System.String[]

Amazon.com.tr'nin bebek ürünlerinde geçerli sürpriz indirimler serisi

bu perşembe de devam ediyor.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, her hafta farklı bebek ürünlerinde geçerli indirimler ve fırsatlar sunan seri, bu perşembe de bebek kıyafetlerinden oyuncaklara, bebek bezinden bebek kitaplarına kadar birçok kategoriden yüzlerce ürüne gün boyunca cazip fiyatlarla sahip olma olanağı sağlıyor.

Amazon.com.tr'nin her geçen gün genişlettiği bebek kategorisinin en yeni üyesi Baby Turco'nun bebek bezi ve ıslak bebek havlusu gibi ürünleri de perşembe fırsatlarında uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Bu haftanın indirimlerinde dikkati çeken ürünler şöyle:

"Baby Clementoni atlı karınca yüzde 47 indirimle 53 TL, Baby Turco 100 yaprak ıslak havlu mendil yüzde 6 indirimle 2,80 TL, Sleepy Natural külot bez 5 numara 100 adet yüzde 11 indirimle 57 TL, Name It üniseks 3 renk bebek kısa tulum yüzde 40 indirimle 68,99TL, Philips Avent desenli pipetli bardak, 300 Ml, çok renkli yüzde 14 indirimle 51,16 TL, Britax Römer-Advansafix III SICT Grup 1-3 (9-36 kg) Isofixli çocuk oto koltuğu yüzde 25 indirimle 2 bin 247,74TL ve Molfix 3D bebek bezi junior 5 beden, ultra avantaj paketi, 112 adet, yüzde 9 indirimle 94,50TL."

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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