Son Dakika Haberleri: Amazon.com.tr'den "Beklenen Cuma"ya özel fırsatlar
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Amazon.com.tr'den "Beklenen Cuma"ya özel fırsatlar

7 saat önce

Amazon.com.tr'nin "Beklenen Cuma Fırsatları" 30 Kasım Cumartesi saat 23.59'a kadar sürecek.

Amazon.com.tr'den

Amazon.com.tr'nin "Beklenen Cuma Fırsatları" 30 Kasım Cumartesi saat 23.59'a kadar sürecek.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr'nin şimdiye kadarki en büyük Beklenen Cuma kampanyası 29 Kasım'a özel yenilenen indirimlerle sürüyor.

Tüketiciler, birbirinden farklı ürünleri kapsayan 'Günün Fırsatları' ve birçok farklı üründe belirli bir zaman diliminde geçerli cazip indirimler sunan 'Bitmeden Yakala' fırsatlarıyla istedikleri ürünlere uygun fiyatlarla sahip olma olanağı yakalayacak.

Amazon.com.tr 29 Kasım'da devam eden özel indirimlerinde Hasbro, JBL, GEOX, Rowenta, Samsung, Lego, Philips, Seagate, Lenovo, Puma, Canon, Kraft, Huawei, Braun, Tefal, Levi's, HP, Penti, Paşabahçe gibi birçok seçkin markanın yanı sıra daha birçok markada da avantajlı fiyatlar sunacak.

Amazon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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