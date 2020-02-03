Amazon.com.tr'den "Pazartesi Sürprizi" kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Amazon.com.tr'den 'Pazartesi Sürprizi' kampanyası - Son Dakika Ekonomi

Amazon.com.tr'den "Pazartesi Sürprizi" kampanyası

6 saat önce

Amazon.com.tr, bebek ürünlerinde geçerli olacak yeni kampanyasını duyurdu.

Amazon.com.tr'den

Amazon.com.tr, bebek ürünlerinde geçerli olacak yeni kampanyasını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, bebek ürünlerini kapsayacak indirimler, haftanın belirli bir gününde tüketicilerin beğenisine sunulacak. Şirketin, bu kapsamda "Pazartesi Sürprizi" adıyla hayata geçen ilk kampanyası ise bugün başladı.

Amazon.com.tr'de tüketiciler, bebek kıyafetlerinden bebek bezlerine, beslenme gereçlerinden oyuncak ve bebek seyahat ürünleri de dahil birçok ürün seçkisine kampanyaya özel fiyatlarla sahip olabilecek.

İndirimlere Amazon.com.tr ve mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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