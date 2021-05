Amazon.com.tr'den Prime üyelerine özel alt limitsiz ve ücretsiz aynı gün teslimat seçeneği - Son Dakika

Amazon.com.tr'nin aynı gün ücretsiz teslimat hizmeti için 50 TL'lik sepet alt limitini kaldırması ile beraber Amazon Prime üyeleri artık global ve yerel markaların binlerce Prime logolu ürününde ücretsiz aynı gün teslimat seçeneğinden faydalanabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr, Prime üyeleri için ücretsiz aynı gün teslimatlarda uygulanan 50 TL'lik minimum sepet tutarı gerekliliğini kaldırdı.

Amazon Prime üyeleri, artık sepet tutarları ne olursa olsun yaşadıkları bölgeye göre aralarında aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçeneklerinin bulunduğu ücretsiz ve hızlı kargo avantajlarından faydalanabiliyor. Prime üyesi olmayan müşteriler aynı gün teslimat hizmetine 12,90 TL karşılığında ulaşabilirken, bu hizmetten aylık sadece 7.90 TL'ye Amazon Prime üyesi olunarak ücretsiz olarak da yararlanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Prime üyelerine özel, sepet tutarı ne olursa olsun ücretsiz aynı gün teslimat seçeneğinin Ramazan Bayramı süresince de geçerli olacağının altını çizdi.

Marriott, "Amazon Prime üyeleri için ücretsiz aynı gün teslimatlarda uygulanan 50 TL'lik minimum sepet tutarı gereksinimini ortadan kaldırdığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Artık Türkiye'nin dört bir yanındaki Amazon Prime üyeleri, sepet miktarı ne olursa olsun aynı gün, ertesi gün ve 2 günde teslimat gibi ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneklerimizden yararlanabilecek. Söz konusu teslimat seçeneklerimizi Ramazan Bayramı boyunca da sunmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin istedikleri ürüne, istedikleri zaman erişmenin keyfini çıkarmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Amazon Prime üyeleri ayda 7.90 TL'ye, ücretsiz ve hızlı kargo seçeneklerinin yanı sıra Amazon.com.tr'de geçerli kişiye özel indirimlerden de faydalanabiliyor. Bu ayrıcalıklara ek olarak üyeler, Prime Video'da sunulan ve aralarında "Underground Railroad", "P!NK: All I Know So far", "Coming 2 America" gibi Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu popüler film ve dizilere sınırsız erişim, Prime Gaming'le birçok popüler oyunda oyun içi ayrıcalıklar, ücretsiz oyunlar ve her ay bir Twitch kanalına ücretsiz abonelik gibi fırsatlar da elde ediyor. Amazon.com.tr, aynı zamanda tüm müşterilerine Prime üyeliğini 30 gün boyunca ücretsiz deneme fırsatı da sunuyor.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Amazon Prime'ın Türkiye'nin 41 ilinde geçerli ücretsiz ve hızlı kargo seçenekleri şu şekilde:

"Aynı gün teslimat ayrıcalığından İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin belirli ilçelerinde yaşayan Prime üyeleri, seçili Prime logolu ürünlerde geçerli öğlen 12'den önce verdikleri tüm alışverişlerinde, İstanbul için pazar günleri de dahil, faydalanabiliyor. Ertesi gün teslimatta İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir ve diğer 13 şehirde yaşayan Prime üyeleri, seçili Prime logolu ürünlerde teslimatlarını herhangi bir ek ücret olmaksızın ertesi gün adreslerine teslim alabiliyor. Ekspres (2 günde) teslimattan aralarında Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin ve Rize'nin bulunduğu 27 şehirdeki Prime üyeleri yararlanabiliyor."