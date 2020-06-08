Amazon.com.tr'den sağlık, bakım, temizlik, kişisel bakım ve kozmetik indirimleri

Amazon.com.tr'nin sağlık, bakım, temizlik, kişisel bakım ve kozmetik indirimleri bugün başladı,

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, kampanya boyunca tüketiciler, Prima'dan Molfix ve Goon'a, Bingo'dan Vernel ve Persil'e, Maybelline'den Nivea'ya farklı kategorilerden birçok markanın ürünlerine özel fırsatlarla sahip olma olanağı buluyor.

8-14 Haziran'da gerçekleşecek kampanya kapsamında sağlık, bakım, temizlik ürünlerinde yüzde 40'a, kişisel bakım ve kozmetikte yüzde 30'a varan indirimler sunuluyor.

Bir hafta boyunca devam edecek fırsatlar; şampuandan deterjana, tuvalet kağıdından kağıt havluya, ev temizlik ürünlerinden güzellik ve kozmetik ürünleri, kişisel hijyen ve bebek bezlerine kadar yüzlerce ürünü cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşturuyor.