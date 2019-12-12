Amazon.com.tr'den "Yeni Yıl Hediye Rehberi" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Amazon.com.tr'den 'Yeni Yıl Hediye Rehberi' - Son Dakika Ekonomi

Amazon.com.tr'den "Yeni Yıl Hediye Rehberi"

6 saat önce

Amazon.com.tr, yeni yıl hediyesi seçme ve uzun alışveriş kuyruklarında bekleme zahmetini giderecek "Yeni Yıl Hediye Rehberi"ni duyurdu.

Amazon.com.tr, yeni yıl hediyesi seçme ve uzun alışveriş kuyruklarında bekleme zahmetini giderecek "Yeni Yıl Hediye Rehberi"ni duyurdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki tüm müşterilerini birçok farklı kategori altında gruplandırdığı yılbaşına özel hediye seçenekleriyle karşılayan e-ticaret sitesi, "Yeni Yıl Hediye Rehberi"yle hediye seçme derdine son veriyor.

Teknoloji meraklılarından kitap kurtlarına, aktif yaşayanlardan moda ikonlarına, oyunseverlerden ev kuşlarına kadar birçok farklı ilgi alanına hitap eden farklı hediye seçeneklerini kategorilendiren Amazon.com.tr'de her bütçe ve zevke uygun hediye alternatifleri yer alıyor.

Amazon.com.tr hediye rehberini kullanan kullanıcılar ister ceplerine uygun bütçe aralığını ister kişiselleştirilmiş kategorilerden birini seçerek en iyi alternatiflere hızlıca ulaşabiliyor.

Sitenin yeni yıl hediye rehberinde yer alan binlerce ürün, uygun fiyat ve 50 lira üzerindeki siparişlerde ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığıyla kullanıcıları bekliyor.

Amazon.com.tr'den Yeni Yıl Hediye Rehberi

Türkiye, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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