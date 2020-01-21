Amazon.com.tr desteğiyle Konya'da KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi - Son Dakika

Amazon.com.tr'nin Türkiye çapında düzenlediği "BiTıkla Avrupa e-ihracat eğitimi" Konya'da 170 KOBİ'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şirket açıklamasına göre, TOBB, Amazon.com.tr ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle KOBİ'lere ve işletmelere e-ticaretin avantajlarını ve Avrupa'ya e-ihracatı anlatarak yerli markaları e-ihracatla büyütecek BiTıklaAvrupa e-ihracat eğitimi Konya'da yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker ve Amazon.com.tr satış ekibi tarafından verilen eğitimlere 170 KOBİ katıldı.

KOBİ'lerin Amazon'un Avrupa pazar yerlerinde ( Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) işlerini büyütmelerine ve satışlarını artırmalarına destek olmak üzere kurgulanan eğitimler, 2020 yılı boyunca Türkiye genelinde 20'nin üzerinde ilde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın ihracatta çok hızlı ilerleyen ve çok daha fazla büyüme potansiyeline sahip bir şehir olduğunu belirterek, "KOBİ'leriyle yüze yakın sektörde üretim yapan Konya dünyanın birçok bölgesine ürünlerini ulaştırıyor. Bu değerli iş birliği ihracatçı üyelerimizin ihracatta hak ettiği payı alması için büyük bir adım olacak. Tüm üyelerimize bu iş birliğinden faydalanmalarını önemle tavsiye ediyorum. Konya 2020 yılında da ihracata dayalı büyümesini sürdürecek, küresel ticaretten aldığı payı artıracaktır." ifadelerini kullandı.

BiTıklaAvrupa eğitimleri, dijital tüketicinin beklentileri, e-ihracatta yatan potansiyel, Amazon.com.tr'nin satıcılara sunduğu fırsatlar ve Amazon üzerinden e-ihracat yapabilmek için gerekli adımlar gibi başlıkları kapsıyor.

TOBB çatısı altındaki odalara kayıtlı ve e-ihracatla işini büyütmek isteyen tüm şirketlerin katılımına açık ve ücretsiz olan eğitimler TOBB'a bağlı odaların organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

Herhangi bir eğitim seansına katıldıktan sonra Amazon Avrupa'da satış için kaydını tamamlayan tüm satıcılara Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya pazaryerlerinin her birinde ayrı ayrı kullanabilmeleri için 25'er Euro, İngiltere pazaryerinde kullanabilmeleri için ise 20 İngiliz Sterlini değerinde site içi hediye reklam bedeli sunulacak. Eğitimlere ilişkin başvuru formu ve eğitim takvimine www.bitiklaavrupa.com üzerinden ulaşılabiliyor.