Amazon.com.tr desteğiyle Mersin'de KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Amazon.com.tr desteğiyle Mersin'de KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi - Son Dakika Ekonomi

Amazon.com.tr desteğiyle Mersin'de KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi

6 saat önce

Amazon.com.tr'nin Türkiye çapında düzenlediği "BiTıklaAvrupa e-ihracat eğitimi" Mersin'de gerçekleştirildi.

Amazon.com.tr desteğiyle Mersin'de KOBİ'lere e-ihracat eğitimi verildi, System.String[]

Amazon.com.tr'nin Türkiye çapında düzenlediği "BiTıkla Avrupa e-ihracat eğitimi" Mersin'de gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle yapılan eğitim, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda başladı.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, katılımlara e-ticaret rakamlarıyla ilgili bilgi verdi ve Türkiye'deki internet satışlarının gelişimini anlattı.

Dünya ticaret hacminin 25 trilyon dolar büyüklüğünde olduğuna vurgu yapan Toker, 2019'da gerçekleşen e-ticaretin 3,5 trilyon dolar olduğuna dikkati çekti.

Toker, ticaret hacmindeki e-ticaret payının 2011 yılında yüzde 3,6 iken, 2019'da yüzde 15'e çıktığını belirtti.

E-ticarette pazar liderlerinin Çin ve ABD olduğunu ifade eden Toker, dünyadaki e-ticaretin 3'te birinin bu iki ülke tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

İnternet satışlarında en büyük 3. pazarın ise Avrupa olduğuna değinen Toker, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin e-ticaretteki pazar büyüklüğü 2017 yılında 42,2 milyar lira iken 2018 yılında 59,9 milyar liraya ulaştı. Seyahat ve tatil harcamaları ilk sırada yer alıyor. Sadece online perakende, çok kanallı perakende ve online yasal bahis ilk sıralarda yer alıyor. Online perakendenin, toplam perakendeye oranında İngiltere yüzde 17 ile başı çekiyor. Bu alanda dünya ortalaması yüzde 15, 2018 rakamlarına göre Türkiye'de bu oran yüzde 5,3."

E-ticaretin avantajlarını anlatan Toker, tüketiciye sunulan avantajların başında ürün ve fiyat karşılaştırma, fiyat avantajı, bilgi zenginliği geldiğini söyledi.

Toker, tüketiciyi e-ticaretten uzaklaştıran sebeplerin de yetersiz ürün açıklaması, niteliksiz ürün gönderimi, iade ve değişim süreçlerinin zorluğu ile yetersiz müşteri hizmetleri gibi etkenlerin yer aldığını kaydetti

Amazon.com.tr Satış Müdürü Emrecan Sarıkuzu da "BiTıklaAvrupa: Amazon'la Avrupa'ya e-ihracat" başlıklı sunumunda katılımcılara hem e-ihracatı hem de Amazon'u anlattı.

Çalışmanın, KOBİ'lerin Avrupa'daki satışlarına destek olmak için başlatıldığını belirten Sarıkuzu, Türkiye pazarına girmelerinde genç nüfus, yüksek büyüme ve üretim potansiyeliyle yüksek ihracat potansiyelinin etkili olduğunu dile getirdi.

Türkiye, İhracat, Amazon, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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