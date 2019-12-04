Son Dakika Haberleri: Amazon.com.tr müşterileri Akbank kartıyla kazanıyor
Son Dakika Ekonomi Amazon.com.tr müşterileri Akbank kartıyla kazanıyor - Son Dakika Ekonomi

Amazon.com.tr müşterileri Akbank kartıyla kazanıyor

6 saat önce

Akbank kart sahipleri 1-31 Aralık'ta Amazon.com.tr'den yapacakları ilk 750TL ve üzeri alışverişte 75 TL değerinde chip-para kazanıyor.

Amazon.com.tr müşterileri Akbank kartıyla kazanıyor, System.String[]

Akbank kart sahipleri 1-31 Aralık'ta Amazon.com.tr'den yapacakları ilk 750TL ve üzeri alışverişte 75 TL değerinde chip-para kazanıyor.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, kampanyadan Axess, Wings, Free, Neo Bireysel kartlar ve sanal kartlar ile bu kartlara bağlı ek kart sahipleri yararlanabiliyor.Kampanyaya katılmak isteyen kart sahibi kullanıcıların ilk harcamadan önce Axess Mobil'den "Hemen Katıl" butonunu tıklaması ya da "AMAZON" yazıp 4566'ya SMS göndermesi gerekiyor.

Aralık, Akbank, Amazon, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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