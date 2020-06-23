Amazon.com.tr müşterileri Akbank kartıyla kazanıyor - Son Dakika

Amazon.com.tr müşterileri Akbank kartıyla kazanıyor

Amazon.com.tr ve Akbank iş birliğiyle Akbank kart sahipleri 16-30 Haziran 2020'de Amazon.com.tr'den gerçekleştirdikleri ilk 500-999 TL arası alışverişlerinde 50 TL, ilk 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL değerinde chip-para kazanıyor.

Amazon.com.tr müşterileri Akbank kartıyla kazanıyor, System.String[]

Amazon.com.tr ve Akbank iş birliğiyle Akbank kart sahipleri 16-30 Haziran 2020'de Amazon.com.tr'den gerçekleştirdikleri ilk 500-999 TL arası alışverişlerinde 50 TL, ilk 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL değerinde chip-para kazanıyor.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, kampanyadan Axess, Wings, Free, Neo ve Akbank Kart Bireysel kartlar ve sanal kartlar ile bu kartlara bağlı ek kart sahipleri yararlanabiliyor. Kampanyaya katılmak isteyen kart sahibi kullanıcıların ilk harcamadan önce Axess Mobil'den "Hemen Katıl" butonunu tıklaması ya da "AMAZON" yazıp 4566'ya SMS göndermesi gerekiyor.

Akbank, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amazon.com.tr müşterileri Akbank kartıyla kazanıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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