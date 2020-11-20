Amazon.com.tr'nin "Gülümseten Cuma Haftası" fırsatları başladı

Amazon Türkiye'nin Gülümseten Cuma Haftası fırsatları başladı.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım gün sonuna kadar devam edecek indirimler, Amazon.com.tr müşterilerine popüler ürünlerde yüzde 70'e varan indirimler sunuyor.

Elektronikten güzellik ve modaya, oyuncaktan ev ve mutfak eşyalarına birçok farklı kategoriden geniş bir seçkide geçerli, her gün yenilenecek indirimler, tüketicilere ihtiyaçları olan ya da düşledikleri ürünlere cazip fiyatlarla sahip olma olanağı tanıyor.

Fırsatlara, Amazon.com.tr veya Amazon Türkiye mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilirken, Amazon.com.tr müşterileri 31 Aralık 2020'ye kadar gönderimi gerçekleştirilen tüm ürünler için, 31 Ocak 2021'e kadar iade ayrıcalığından da faydalanabiliyor. Ayrıca, hafta boyunca Amazon Prime üyelerine özel indirimler de Amazon.com.tr'de Prime üyelerine sunulacak.