Amazon.com'un ABD'deki 14 deposunun 10'unda koronavirüs vakası çıktı

İnternet üzerinden alışveriş imkanı sunan dünyanın en büyük portalı Amazon.com'un ABD Kaliforniya'da bulunan dev ikmal deposunda bir çalışanın koronavirüse yakalandığı belirtildi.



Böylece Amazon.com'un ABD'de bulunan 14 dev ikmal deposundan 10'unda, Covid 19 vakası görülmüş oldu. Dev şirket, koronavirüse rastlanan son yer olan Moreno Vadisi şubesini henüz kapatmış değil.