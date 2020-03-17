Amazon Covid-19 nedeniyle artan talebi karşılamak için 100 bin kişi işe alıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Amazon Covid-19 nedeniyle artan talebi karşılamak için 100 bin kişi işe alıyor - Son Dakika Ekonomi

Amazon Covid-19 nedeniyle artan talebi karşılamak için 100 bin kişi işe alıyor

6 saat önce

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, Covid-19 salgını nedeniyle hızla artan online alışveriş taleplerini karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Amazon Covid-19 nedeniyle artan talebi karşılamak için 100 bin kişi işe alıyor, System.String[]

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, Covid-19 salgını nedeniyle hızla artan online alışveriş taleplerini karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Amazon Küresel Operasyonlar Başkan Yardımcısı Dave Clark'ın, şirketin internet sitesindeki blog üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yeni alınan personel depo ve teslimat ağının genişletilmesinde istihdam edilecek.

Clark açıklamasında, "Talepte, personel ihtiyacımızın eşi görülmemiş bir şekilde artacağına işaret eden, belirgin bir artış gözlemliyoruz. Bu kişilerin, işler normale dönene ve önceki işverenleri onları geri alana kadar onları takımlarımızda memnuniyetle karşıladığımızı bilmelerini istiyoruz" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:47 Kaynak: DHA
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