Amazon'da 'koronavirüs' istihdamı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amazon'da 'koronavirüs' istihdamı - Son Dakika

Amazon'da 'koronavirüs' istihdamı

6 saat önce

Online perakende devi Amazon, koronavirüs kaynaklı internetten yapılan alışverişlerin artmasıyla ABD'de 100 bin yeni eleman alacağını duyurdu.

Online perakende devi Amazon, koronavirüs kaynaklı internetten yapılan alışverişlerin artmasıyla ABD'de 100 bin yeni eleman alacağını duyurdu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında karantina ilan edilmesi ihtimaline karşı rafları boşaltan tüketici, ek istihdam sağlanmasının önünü açtı. ABD'de toplu yerlere girmeme kararı alan tüketiciler alışverişlerini de evden yapmaya başladılar.

Bu durum online ticaretin yükselişe geçmesine yol açtı. Özellikle hijyen ürünlerinin mağazada düzenlenmesi ve evlere teslim için çok sayıda elemana ihtiyaç duyan Amazon'un yanı sıra Albertsons, Kroger ve Raley's gibi firmalar, yeni eleman alımı için ilan vereceklerini duyurdu.

Bu şirketler, salgına kadar restoran, bar ve kafelerde çalışan, çoğu evlere servis yapan ancak tüm bu mekanların geçici süre kapatılması sebebiyle işsiz kalan elemanlara yöneldi.

Amazon, eleman alımı yapacağını duyurduğu açıklamasında "Bu elemanların hayat normale dönene kadar ve eski iş yerleri açıldığında kendilerini tekrar çağırana kadar bizimle çalışabileceklerini bilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Amazon'da 'koronavirüs' istihdamı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Amazon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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