Son Dakika Haberleri: Amazon'da ocak ayından bu yana 72 bin orman yangını çıktı
Son Dakika Dünya Haber

Amazon'da ocak ayından bu yana 72 bin orman yangını çıktı

1 saat önce

1 Ocak'tan bu yana Amazon ormanlarında 72 bini aşkın, perşembe gününden bu yana da çoğu Amazon bölgesinde olmak üzere Brezilya'da 9 bin 500'den fazla yangın çıktığı kaydedildi.

Amazon'da ocak ayından bu yana 72 bin orman yangını çıktı, System.String[]
Brezilya'da Amazon ormanlarında yılbaşından bu yana 72 binden fazla yangının çıktığı bildirildi. Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) Amazon bölgesinde geçen yılın aynı dönemine oranla çıkan yangınlarda yüzde 83 artış olduğunu açıkladı. Aktivistler son aylarda Amazon'daki orman yangınlarında görülen artışı bölgedeki maden faaliyetleri ile keresteci ve çiftçileri teşvik eden politikalara bağlıyor.

Açıklamada 1 Ocak'tan bu yana Amazon ormanlarında 72 bini aşkın, perşembe gününden bu yana da çoğu Amazon bölgesinde olmak üzere Brezilya'da 9 bin 500'den fazla yangın çıktığı kaydedildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geçen yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok
Yeni Zelanda Meclis Başkanı, kürsüsünde bebeğe biberonla süt verdi Amazon ormanlarındaki yangınlar Sao Paulo'yı karanlığa gömdü 'Grönland satılık değil' yanıtını alan Trump, Danimarka gezisini iptal etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:27:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amazon'da ocak ayından bu yana 72 bin orman yangını çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]