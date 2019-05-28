Son Dakika Haberleri: Amazon'daki orman kaybı yüzde 20 arttı
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Amazon'daki orman kaybı yüzde 20 arttı

2 saat önce

RIO DE Amazon'daki orman kaybında son 9 ayda yüzde 20 artış olduğu bildirildi.

Amazon'daki orman kaybı yüzde 20 arttı, System.String[]
RIO DE Amazon'daki orman kaybında son 9 ayda yüzde 20 artış olduğu bildirildi.
Amazon ormanlarındaki azalma ve canlı türlerinin yok olması üzerine çalışmalar yapan Imazon'un son araştırmasına göre, Ağustos 2018'den Nisan 2019'a kadar bölgedeki yaklaşık 2 bin kilometrekare ormanın yok olduğu ve bu artışın yüzde 20'ye tekabül ettiği belirtildi.
Uzmanlar, orman kaybını "kontrolsüz ağaç kesimi ve yerleşim alanları kurulması" olarak açıklarken, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aktivist grupların amacının Amazon ormanlarını korumak değil Brezilya'nın ekonomik potansiyelini engellemek olduğunu savunmuştu.
Çevre Bakanı Ricardo Selles, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Amazon ormanlarını korumak ve orman kaybıyla mücadele etmek için bir fon oluşturacaklarını ve bu fona kaynak bulmak amacıyla Almanya ve Norveç'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:57 Kaynak: AA
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