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Amazon'dan Hindistan'a 1 milyon yeni istihdam sözü
6 saat önce
İnternet üzerinden alışveriş platformu Amazon, 2025 yılına kadar Hindistan'da bir milyon kişiye iş istihdamı sözü verdi
İnternet üzerinden alışveriş platformu Amazon, 2025 yılına kadar Hindistan'da bir milyon kişiye istihdam sözü verdi.
E ticaret devi, ülkedeki söz konusu iş olanaklarının altyapı, teknoloji ve lojistik alanında yapılacak yatırımlarla sağlanacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:28
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