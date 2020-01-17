Amazon'dan Hindistan'a 1 milyon yeni istihdam sözü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Amazon'dan Hindistan'a 1 milyon yeni istihdam sözü - Son Dakika Dünya

Amazon'dan Hindistan'a 1 milyon yeni istihdam sözü

6 saat önce

İnternet üzerinden alışveriş platformu Amazon, 2025 yılına kadar Hindistan'da bir milyon kişiye iş istihdamı sözü verdi

Amazon'dan Hindistan'a 1 milyon yeni istihdam sözü, System.String[]

İnternet üzerinden alışveriş platformu Amazon, 2025 yılına kadar Hindistan'da bir milyon kişiye istihdam sözü verdi.


E ticaret devi, ülkedeki söz konusu iş olanaklarının altyapı, teknoloji ve lojistik alanında yapılacak yatırımlarla sağlanacağını belirtti.

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Hindistan, Amazon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:28 
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