Amazon'dan "Türk KOBİ'lerinin girişimci ruhuna inanıyoruz" vurgusu - Son Dakika

Amazon'dan "Türk KOBİ'lerinin girişimci ruhuna inanıyoruz" vurgusu

03.12.2020 14:33
Amazon'dan

Amazon Avrupa ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Eirini Zafeiratou, "Türkiye operasyonlarımızın başladığı Eylül 2018'den beri Türk KOBİ'lerinin girişimci ruhunun gücüne her zaman inandık.

Amazon Avrupa ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Eirini Zafeiratou, "Türkiye operasyonlarımızın başladığı Eylül 2018'den beri Türk KOBİ'lerinin girişimci ruhunun gücüne her zaman inandık. İlk günden beri ana hedeflerimizden biri, Türk markalarını uluslararası pazarlara sunarak Türkiye'nin ihracatına katkı yapmaktı." ifadelerini kullandı.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, 5. Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi ve Kurumsal İlişkiler Enstitüsü ortaklığında gerçekleştirildi. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden profesyoneller online konferansa katılım sağladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez'in açılış konuşmasını yaptığı konferansta, Amazon Avrupa ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Eirini Zafeiratou da konuşmacılar arasında yer aldı.

Zafeiratou, konferansta yaptığı konuşmada, Kovid-19'un perakende sektörüne etkileri, çok kanallı alışverişin yükselişi, Amazon'un KOBİ'lere sunduğu fırsatlar ve Amazon.com.tr'nin Türk ihracatını artırmaya yönelik çalışmaları gibi başlıkları ele aldı.

Kovid-19'un müşterilerin temel ihtiyaçlar dışındaki alışverişlerini azaltmasına sebep olduğunu belirten Zafeiratou, şunları kaydetti:

"Bu sebeple hem talep hem de arz tarafında büyük ekonomik dalgalanmalar yaşadık. Yavaşlayan ticaret ve üretim ile birlikte malların ve kişilerin küresel dolaşımı da yavaşladı. Online alışveriş işlemlerinin arttığı ve paramızı harcadığımız mecraların değiştiği pandemi dönemi aslında perakende sektöründe çoktandır yaşanmaya başlanan değişimi sadece hızlandırdı. Bir perakende şirketi olarak, krizin ilk birkaç haftası boyunca öncelikle sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek acil durum yardımlarımızı hayata geçirdik. Öte yandan, krizin ekonomik boyutu nedeniyle KOBİ'lerimizin ticari faaliyetlerini sürdürmek için her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duymalarından hareketle KOBİ'lerimize yönelik destekler üzerinde çalışmaya başladık. Kriz sürecinde müşterilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumaya odaklanarak operasyonlarımızı sürdürdük."

Amazon.com.tr'den Türk girişimcilerine ihracat desteği

Amazon.com.tr'nin pandemi döneminde KOBİ'lere sağladığı destekler hakkında bilgi veren Zafeiratou, "Türkiye operasyonlarımızın başladığı Eylül 2018'den beri Türk KOBİ'lerinin girişimci ruhunun gücüne her zaman inandık. İlk günden beri ana hedeflerimizden biri, Türk markalarını uluslararası pazarlara sunarak Türkiye'nin ihracatına katkı yapmaktı. Değerli proje ortaklarımız TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz BiTıklaAvrupa gibi ihracata yönelik eğitim ve destek programları ile Türk girişimciler bugün ürünlerini Amazon'un 14 farklı pazar yeri aracılığıyla dünyanın 180 ülkesine gönderebiliyor ve milyonlarca Amazon müşterisine ulaşabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinde girişimcilerin, özellikle de KOBİ'lerin, ekstra desteğe ihtiyacı olduğunu düşünerek BiTıklaAvrupa eğitimlerini sanal ortama taşıdıklarını aktaran Zafeiratou, online eğitimlere sadece 2 ayda 1.000'i aşkın girişimcinin katılım sağlamasının, kendilerini Türk ihracatçılarını desteklemek adına motive ettiğini belirtti.

"Çok kanallı iş modelleri daha çabuk toparlandı"

Eirini Zafeiratou, çok kanallı iş modellerinin önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Perakendeciler, fiziksel mağazalarının kapanmasının yarattığı hasarı ilk elden yaşadılar. Sadece karlılığın düşmesi değil, satış yapma fırsatının kaybı da bu hasarın nedenleri arasında. Aynı süreçte, online ve çok kanallı iş modeline önceden entegre olmuş olan perakendecilerin daha çok satış yaptığını ve daha çabuk toparlandığını gördük. Bu da krizin ardından perakende sektörünün büyük bir bölümünün çok kanallı iş modellerine yatırım yapmasının sebeplerinden biri. Birçok perakendeci fiziksel mağazaları aracılığıyla online satış taleplerini artırma yolları üzerine kafa yoruyor. Perakendeciler, mağaza zincirlerini optimize etmenin öneminin farkındalar. Fakat kriz süreci fiziksel mağazaların perakende sektörünün geleceğinde büyük bir rol oynayacağını da ortaya koymuş oldu."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, Amazon, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amazon'dan 'Türk KOBİ'lerinin girişimci ruhuna inanıyoruz' vurgusu - Son Dakika


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