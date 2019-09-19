Son Dakika Haberleri: Amazon'dan yüzde 70'e varan indirim
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Amazon'dan yüzde 70'e varan indirim

11 dakika önce

Amazon.com.tr, sadece bugüne özel düzenlediği kampanya kapsamında binlerce üründe yüzde 70'e varan indirime gitti.

Amazon'dan yüzde 70'e varan indirim, System.String[]

Amazon.com.tr, sadece bugüne özel düzenlediği kampanya kapsamında binlerce üründe yüzde 70'e varan indirime gitti.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, şirket, elektronikten modaya, ev ve mutfak aletlerinden ofis malzemelerine, okul eşyalarından spor aletlerine kadar birçok üründe indirim başlattı.

Okulların açılması ve tatil sezonun bitişi ile şehir hayatına geri dönen kullanıcıları bekleyen indirimler, sadece bugün geçerli olacak. Kampanya ile kullanıcılar amazon.com.tr'de yer alan 16 ana kategorideki ürünlere yüzde 70'e varan indirim fırsatıyla erişebilecek.

Amazon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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