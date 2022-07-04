Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi için dudak uçuklatan bütçe! - Son Dakika
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Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi için dudak uçuklatan bütçe!

04.07.2022 11:00
Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi için dudak uçuklatan bütçe!

Amazon, Prime Video platformunda yayına girecek olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi için kesenin ağzını açtı.

Amazon, önümüzdeki Eylül ayında Prime Video'da yayınlanacak olan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi için rekor seviyede harcama yaptı. Her ne kadar kesenin ağzını açar Netflix'e bir çalım atmış olsa da Jeff Bezos bu serinin büyük bir hayranı olacak ki hem film hem de dizi tarihinin en yüksek ödemesini gerçekleştirdi.

Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için rekor harcama yaptı!

Yüzüklerin Efendisi dizisi, 2 Eylül'de ön gösterime girecek. Daha sonra ise tüm dünyada yalnızca Amazon Prime abonelerinin faydalanabildiği Prime Video isimli dijital akış platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi için dudak uçuklatan bütçe!

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre ise Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için rekor seviyede ödeme yapacak. Söylenene göre yalnızca 1. sezonun 465 milyon dolarlık bir bütçesi var. Ayrıca yayın haklarının satın alınması da 250 milyon dolar tutmuştu.

Nothing Phone (1) fiyatı Amazon'da görüldü

Serinin orijinal üçlemesinin toplam gişe geliri 2.92 milyar dolardı. Fakat bu üç filmin toplam bütçesi 281 milyon dolar civarındaydı. Yani Amazon, yalnızca ilk sezon için 5 filmlik bütçe ayırıyor. Ayrıca yapılan anlaşma gereği en az 5 sezon çekilecek. Üstelik şimdiden ikinci sezonunun sipariş edildiği açıklandı.

Dizinin görselleri ilk paylaşıldığında insanların aklında bazı soru işaretleri oluşmuştu. Örneğin goblinler cüceler ve elflerin sıkça karşı karşıya geleceğini biliyoruz. Burada yalnızca bazı karakterler üzerinde mi durulacak yoksa onlarca, belki de yüzlerce karakteri görebilecek miyiz şeklinde sorular mevcuttu.

Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi için dudak uçuklatan bütçe!

Bunun yanı sıra bir savaş sahnesinde ön saflarda yer alan birkaç kişi dışında geri kalan karakterler bilgisayar ve yapay zeka ile mi yapılacak yoksa her bir goblini aslında bir figüran veya oyuncu uzun süreli makyajları yaptırarak ya da kıyafetleri giyerek mi oynayacaktı.

Aslında bugün aşikar olan bütçe ile birlikte tüm soru işaretleri ortadan kalktı. Zira Amazon'un 5 sezon için ayırması beklenen bütçenin yarısını daha ilk sezondan tükettiği ortaya çıktı. Yani masraftan kaçınılmayacak. Dolayısıyla beklenti de oldukça yüksek seviyelere çıktı.

Diğer film ve dizilerle bir kıyaslama olması açısından örnek vermemiz gerekirse, Marvel'in son filmleri ortalama olarak 350 milyon dolara mal oldu. Game of Thrones'un bölüm başı maliyeti ise 15 milyon dolar civarındaydı. Bu da 8 bölümlük bir sezon için 120 milyon dolar civarına denk geliyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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