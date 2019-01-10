Son Dakika Haberleri: Amazon Depoculuk Otomasyon Şirketinden Hisse Alacak

Amazon Depoculuk Otomasyon Şirketinden Hisse Alacak

1 saat önce

– Amazon, Fransız depoculuk otomasyon şirketi Balyo ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında, gelecek yedi yıllık dönem içinde Balyo hisselerinin yüzde 29'unu satın alma opsiyonu sağladı.

Amazon Depoculuk Otomasyon Şirketinden Hisse Alacak, System.String[]
Amazon, Fransız depoculuk otomasyon şirketi Balyo ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında, gelecek yedi yıllık dönem içinde Balyo hisselerinin yüzde 29'unu satın alma opsiyonu sağladı.

Yük kaldırma araçları gibi depoculuk araçlarının otomasyonu üzerinde uzmanlaşan Balyo, Amazon ile yapılan işbirliğini, "Balyo'nun büyümesi, otomasyon çözümlerinin daha da iyi bir hale gelebilmesi ve yatırımlarının sağlamlaştırılabilmesi için harika bir fırsat" olarak tanımladı.

Amazon, yapacağı yatırım miktarına bağlı olarak, Balyo hisselerinin yüzde 29'una kadar sahip olabilecek.

Balyo hisseleri, anlaşma haberlerinin ardından TSİ 12: 17'de yüzde 31.89 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

Amazon, Ekonomi
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