Amazon, drone ile kargo teslimatına başlıyor - Son Dakika
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Amazon, drone ile kargo teslimatına başlıyor

13.06.2022 19:40
Amazon, drone ile kargo teslimatına başlıyor

Amazon kargo drone hizmetine başladığını açıkladı. Amazon'un drone ile ürün taşıyacak bu servisi Türkiye'ye gelecek mi?

Son yıllarda farklı alanlarda kullanılmaya başlayan dronelar, kargo sektörüne de el atmış durumda. Birçok firma drone ile teslimat testleri yürütüyorken, Amazon'dan önemli bir adım geldi. E-ticaret devi, bu yıl içinde Kaliforniya'daki müşterilerine drone ile kargo teslimatı yapacağını duyurdu.

Amazon'un kargo drone hizmeti Türkiye'ye gelir mi?

Amazon, Kaliforniyalı müşterilerinin, Prime Air'ın drone hizmetinden ilk yararlananlar arasında olacağını söyledi. Deneyime katılan müşteriler, drone ile sadece Prime Air'e özel ürünleri alabilecek. Şirket ayrıca düzenli aralıklar ile sipariş verilmesi gerektiğini de belirtti.

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Amazon drone kargo servisi şimdilik sadece Kaliforniya'daki Lockeford bölgesinde yürütülecek. E-ticaret devi, küçük kasabada dağıtım yapmak için Federal Havacılık İdaresi ve yerel yetkililerden gerekli izinleri aldığını ifade etti.

Amazon, drone ile kargo teslimatına başlıyor

Amazon'dan gelen açıklamada sadece belirli ürünlerin drone ile taşınabileceğinin altı çizildi. Henüz hangi kategorilerin Prime Air'ın drone hizmetinden yararlanacağı bilinmese de, mutfak ihtiyaçlarından kitaplara kadar farklı sektörlerden ürünlerin olacağı söyledi.

Söz konusu droneların, saatte 50 kilometreye varan hızlarda, 120 metrelik irtifada seyahat edebileceği ve 2-3 kilograma kadar paket taşıyabileceği belirtildi. Amazon, droneların çalışma sistemini ise şöyle açıklıyor:

"Sistem başladığında Lockeford'daki müşteriler, Amazon Prime Air aracılığıyla ürün sipariş edebilecek ve drone'un gelmesini bekleyecek. Drone, kargo adresinin arka bahçesine inecek ve paketi güvenli bir yükseklikten bırakacak."

Drone kargo servisinin Türkiye'de ne zaman başlayacağı ise şimdilik belirsiz. Aslında Amazon başta olmak üzere dağıtım yapmak isteyen tüm firmaların yasal izin alması ve drone ağını genişletmesi gerekiyor.

Peki siz Amazon'un kargo drone hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Amazon, Güncel, Son Dakika

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