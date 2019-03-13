Son Dakika Haberleri: Amazon Fast Beauty Company Markasıyla Güzellik Ürünleri Sunacak

Amazon Fast Beauty Company Markasıyla Güzellik Ürünleri Sunacak

1 saat önce

– ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, Fast Beauty isminde yeni bir güzellik ürünleri üretim hattı oluşturduğunu duyurdu.

Amazon Fast Beauty Company Markasıyla Güzellik Ürünleri Sunacak, System.String[]
ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, Fast Beauty isminde yeni bir güzellik ürünleri üretim hattı oluşturduğunu duyurdu.

Amazon'dan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, aralarında yüz maskeleri ve yüz temizleme mendillerinin de bulunduğu söz konusu ürünler yalnızca Amazon'un kendi platformunda, 5 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre söz konusu projenin ortağı olan Letonyalı Simona ve Diana Kubasova, "doğal içeriğe sahip, vegan ve hayvanlar üzerinde denenmemiş" ürünleri "beş dakika içinde etki gösteren çözümler" sunma amacıyla piyasaya sürdüklerini söylediler.

Söz konusu projenin, Amazon'un yalnızca kendi platformunda satılacak markalar oluşturmayı hedefleyen Accelerator Program'ın son ürünü olduğu belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:58 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Söz, Amazon, Ekonomi
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