Amazon / garambois : kobi'lere e-ihracatın yolunu açıyoruz

Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Xavier Garambois, Türkiye e-ticaret sektörünün büyük fırsatlar barındırdığını belirterek Türk KOBİ'lerini desteklediklerini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen İİBF Liderler Günü'nün bu haftaki konuğu Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Xavier Garambois oldu. İş dünyasının liderlerinin katıldığı oturumda Garambois Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker'in sorularını cevapladı.

Amazon olarak Türk KOBİ'lerini Avrupa'daki milyonlarca müşteriyle buluşturduklarını belirten Garamboisi şunları söyledi:

"Türkiye e-ticaret sektörü ve Türk KOBİ'leri müthiş fırsatlar barındırıyor. Amazon olarak KOBİ'lerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için yaptığımız çalışmalar kapsamında Türkiye'den e-ihracatı başlattık. TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz e-ihracat eğitim serileri işbirliğiyle de KOBİ'lere e-ihracatın kolay yolunu açıyoruz. Böylece Amazon olarak Türk KOBİ'lerini milyonlarca müşterimizle buluşturarak Türk markalarını uluslararası arenaya taşımayı arzuluyoruz."

Garambois, Amazon Liderlik İlkeleri'nin şirketteki her bir çalışanda geçerli olacak şekilde yazıldığını belirtti:

"Amazon'da sürekli öğrenim ve inovasyonu destekliyoruz. Amazon Liderlik İlkeleri kültürümüzün nefes alan, canlı bir parçası. Başarımızdaki en büyük etken ise ilhamımızı müşterilerimizden almamız" dedi.

"Müşteri odaklı bir şirketiz"

Garambois, şöyle devam etti:

"İnsanlar sürekli bana 'Amazon ne? Perakende şirketi mi? Lojistik mi yoksa teknoloji firması mı?' diye soruyor. Bu soruyu 'müşteri odaklıyız' olarak yanıtlıyorum. İşinizin merkezine birçok şeyi alabilirsiniz. Rakip, ürün, teknoloji gibi birçok seçenek var. Ancak bize göre müşteri odaklılık ilk günkü bakış açımızı en taze tutan şey" dedi. (Fotoğraflı)