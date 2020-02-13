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Amazon genel merkezine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
6 saat önce
Elektronik ticaret devi Amazon'un Madrid'deki Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı sebebiyle polis tarafından boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:11 Kaynak: DHA
Elektronik ticaret devi Amazon'un Madrid'deki Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı sebebiyle polis tarafından boşaltıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ihbarın asılsız çıktığı açıklandı. Açıklamanın ardından çalışanlar tekrar binaya girdi.
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