Amazon genel merkezine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Amazon genel merkezine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Son Dakika Dünya

Amazon genel merkezine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

6 saat önce

Elektronik ticaret devi Amazon'un Madrid'deki Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı sebebiyle polis tarafından boşaltıldı.

Amazon genel merkezine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı, System.String[]

Elektronik ticaret devi Amazon'un Madrid'deki Genel Merkezi, telefonla yapılan bomba ihbarı sebebiyle polis tarafından boşaltıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ihbarın asılsız çıktığı açıklandı. Açıklamanın ardından çalışanlar tekrar binaya girdi.


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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:11 Kaynak: DHA
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