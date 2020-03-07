Amazon, gribe çare arıyor - Son Dakika
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Amazon, gribe çare arıyor

15 dakika önce

ABD'li çevrimiçi alışveriş ve bulut bilişim şirketi Amazon'un grip hastalığına çare geliştirmek üzere bir araştırma grubu kurduğu bildirildi.

Amazon, gribe çare arıyor, System.String[]

ABD'li çevrimiçi alışveriş ve bulut bilişim şirketi Amazon'un grip hastalığına çare geliştirmek üzere bir araştırma grubu kurduğu bildirildi.

Amerikan CNBC televizyonun şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şirketin Grand Challenge (Büyük Meydan Okuma) adlı proje birimi, gribe kalıcı ve genel bir çözüm üretmek üzere "Ancak" adlı bir araştırma grubu oluşturdu.

Almanca "sağlıklılık" anlamına gelen Gesundheit projesinin gribe karşı kesin koruma sağlayacak bir aşı geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Bilim insanları basit soğuk algınlığı şeklinde kendini gösteren gribe karşı etkili bir aşı geliştirmek için 1950'lerden bu yana çalışmalar yürütüyor ancak gribe yol açan rinovirüslerin 160'dan fazla türü olması ve bunların zaman içinde mutasyona uğrayarak ilaçlara dirençli hale gelmesi sebebiyle yüzde yüz etkili bir aşı geliştirmek mümkün olmuyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünya genelinde 5 milyon kişi gribe yakalanırken, 650 bini hastalığa bağlı nedenlerle yaşamını yitiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Amazon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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