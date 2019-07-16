Son Dakika Haberleri: Amazon işçileri indirim kampanyası sırasında greve gitti
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Amazon işçileri indirim kampanyası sırasında greve gitti

10 saat önce

Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon'un geleneksel indirimli satış kampanyası Prime Day'de işçiler çalışma koşulları ve maaşları protesto etmek için greve gitti

Amazon işçileri indirim kampanyası sırasında greve gitti, System.String[]
Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon'un geleneksel indirimli satış kampanyası Prime Day'de işçiler çalışma koşulları ve maaşları protesto etmek için greve gitti.

Sendikalar Almanya'da 2 bin işçinin greve gittiğini açıklarken Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minnesota eyaletinde işçilerin 6 saat iş bırakma eylemi yaptı. İngiltere'de de hafta boyunca sürecek grevler planlanıyor.
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Almanya, Amazon, İşçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:22 
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