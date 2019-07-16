Amazon işçileri indirim kampanyası sırasında greve gitti
10 saat önce
Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon'un geleneksel indirimli satış kampanyası Prime Day'de işçiler çalışma koşulları ve maaşları protesto etmek için greve gitti
Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon
'un geleneksel indirimli satış kampanyası Prime Day'de işçiler çalışma koşulları ve maaşları protesto etmek için greve gitti.
Sendikalar Almanya
'da 2 bin işçinin greve gittiğini açıklarken Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD) Minnesota eyaletinde işçilerin 6 saat iş bırakma eylemi yaptı. İngiltere
'de de hafta boyunca sürecek grevler planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:22
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