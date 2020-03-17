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Amazon koronavirüs sebebiyle artan talebi karşılamak için 100 bin personel işe alacak
18 dakika önce
Amazon'dan yapılan açıklamada Covid-19 salgını ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel işe alınacağı duyruldu.
Amazon'dan yapılan açıklamada Covid-19 salgını ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel işe alınacağı duyuruldu.
ABD'li e-ticaret devi Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin ek personel istihdam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:04
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