Amazon koronavirüs sebebiyle artan talebi karşılamak için 100 bin personel işe alacak

Amazon'dan yapılan açıklamada Covid-19 salgını ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel işe alınacağı duyuruldu.



ABD'li e-ticaret devi Amazon, koronavirüs salgınıyla çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin ek personel istihdam edecek.