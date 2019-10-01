Amazon Lojistik hizmete açıldı
1 saat önce
KOBİ'leri depolama, paketleme ve kargolama zahmetinden kurtaran Amazon Lojistik, Türk işletmelerinin hizmetine açıldı.
KOBİ'leri depolama, paketleme ve kargolama zahmetinden kurtaran Amazon Lojistik, Türk işletmelerinin hizmetine açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:41
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