Son Dakika Haberleri: Amazon Lojistik hizmete açıldı
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Amazon Lojistik hizmete açıldı

1 saat önce

KOBİ'leri depolama, paketleme ve kargolama zahmetinden kurtaran Amazon Lojistik, Türk işletmelerinin hizmetine açıldı.

Amazon Lojistik hizmete açıldı, System.String[]

KOBİ'leri depolama, paketleme ve kargolama zahmetinden kurtaran Amazon Lojistik, Türk işletmelerinin hizmetine açıldı.

Amazon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:41 
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