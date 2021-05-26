Amazon MGM Stüdyoları'nı 8.4 milyar dolara aldı

ABD merkezli, e-ticaret, bulut bilişim, dijital akış, ve yapay zekaya odaklanan çok uluslu teknoloji şirketi Amazon, Metro Goldwyn Mayer (MGM) Stüdyoları'nı 8.4 milyar dolara satın aldı.

James Bond serisini elinde bulunduran MGM Stüdyoları geçen Aralık ayında iflasını ilan etmiş ve tüm içeriğini satışa çıkarmıştı. No Time To Die, Candyman, Pink Panther, RoboCop, Rocky, The Hobbit, The Handmaid's Tale ve daha onlarca yapımı geliştiren MGM Stüdyoları, Netflix ve Apple ile görüşmeler yapıyordu. MGM'nin kütüphanesinde 4,000 film ve toplamda 17,000 saatlik TV projesi bulunuyor.