Amazon Music 55 milyon aboneye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Amazon Music 55 milyon aboneye ulaştı - Son Dakika Ekonomi

Amazon Music 55 milyon aboneye ulaştı

7 saat önce

Amazon.com müzik yayın platformundaki abone sayısının globalde 55 milyona ulaştığını duyurdu.

Amazon Music 55 milyon aboneye ulaştı, System.String[]

Amazon.com müzik yayın platformundaki abone sayısının globalde 55 milyona ulaştığını duyurdu.

Amazon Music Başkan Yardımcısı Steve Boom bu gelişmenin Amazon için "inanılmaz bir dönüm noktası" olduğunu ve bu alanda yatırımlarına devam edeceklerini belirtirken, 2020'de daha fazla inovasyon yapacaklarını da ekledi.

Yayın hayatına Ekim 2016'da başlayan Amazon Music'e rakip olan platformlardan Apple Music geçtiğimiz yıl 60 milyon aboneye ulaşmış, Spotify'ın da kullanıcı sayısı dünya genelinde 248 milyon olarak rapor edilmişti.


Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
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