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Amazon, Nazilerin ölüm kampı Auschwitz'in görüntülerini içeren Noel süslerini kaldırdı
6 saat önce
Amazon, Nazilerin en büyük ölüm kampı olan eski Auschwitz toplama kampının görüntülerini içeren ‘Noel süsleri’ni satıştan kaldırdı.
Amazon, Nazi rejimi döneminde bir milyona yakın kişinin katledildiği Auschwitz-Birkenau toplama kampının görüntülerini içeren 'Noel süsleri'ni satıştan kaldırdı.
İstek, Auschwitz Anıt ve Müzesi'nden geldi. Müze, hafta sonu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Auschwitz görüntülerinin olduğu "Noel süsleri" satmak uygun görünmüyor. Auschwitz'i bir şişe açacağı üzerinde görmek rahatsız edici ve saygısızca" diyerek, Amazon'dan bu ürünleri siteden kaldırmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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