Son Dakika Haberleri: Amazon, Nazilerin ölüm kampı Auschwitz'in görüntülerini içeren Noel süslerini kaldırdı
Son Dakika Dünya Amazon, Nazilerin ölüm kampı Auschwitz'in görüntülerini içeren Noel süslerini kaldırdı - Son Dakika Dünya

Amazon, Nazilerin ölüm kampı Auschwitz'in görüntülerini içeren Noel süslerini kaldırdı

6 saat önce

Amazon, Nazilerin en büyük ölüm kampı olan eski Auschwitz toplama kampının görüntülerini içeren ‘Noel süsleri’ni satıştan kaldırdı.

Amazon, Nazilerin ölüm kampı Auschwitz'in görüntülerini içeren Noel süslerini kaldırdı, System.String[]

Amazon, Nazi rejimi döneminde bir milyona yakın kişinin katledildiği Auschwitz-Birkenau toplama kampının görüntülerini içeren 'Noel süsleri'ni satıştan kaldırdı.


İstek, Auschwitz Anıt ve Müzesi'nden geldi. Müze, hafta sonu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Auschwitz görüntülerinin olduğu "Noel süsleri" satmak uygun görünmüyor. Auschwitz'i bir şişe açacağı üzerinde görmek rahatsız edici ve saygısızca" diyerek, Amazon'dan bu ürünleri siteden kaldırmasını istedi.

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Auschwitz, Amazon, Noel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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