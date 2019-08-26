Amazon ormanları yangını: AB Brezilya'dan sığır eti ithalatını durdurmayı tartışıyor

Brezilya'nın Amazon ormanlarını "ağaçsızlaştırma" politikasına tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten Finlandiya, bu ülkeden sığır eti ithalatının durdurulmasını istiyor.



Avrupa Birliği Brezilya'dan yılda 120 bin ton sığır eti ithal ediyor. Bu Avrupa Birliği ülkelerinin toplam et ithalatının onda birini oluşturuyor. Finlandiya herhangi bir önlem alınmaması halinde konuyu 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Birliği maliye bakanları toplantısında gündeme getirecek.