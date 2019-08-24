Amazon ormanları yangını: AB ülkelerinden Brezilya'ya ticari misilleme

Avrupa Birliği ülkelerinin Latin Amerika ile serbest ticaret anlaşmasını iptal edeceği tehdidinin ardından Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro, Amazon ormanları yangınlarını söndürmek için orduya yetki verdi. Diğer yandan Brezilya'nın birçok kentinde Bolsonaro'nun iklim politikaları karşıtı gösteriler düzenlendi.



Bolsonaro, ülke sınırlarında ve yerli halkların olduğu bölgelerde bir ay boyunca yangınları söndürmeye yardım etmek amacıyla orduyu görevlendiren bir başkanlık kararnamesi çıkarttı.