Son Dakika Haberleri: Amazon ormanlarında yılbaşından bu yana 72 binden fazla yangın çıktı
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Amazon ormanlarında yılbaşından bu yana 72 binden fazla yangın çıktı

1 saat önce

Brezilya'da Amazon ormanlarında yılbaşından bu yana 72 binden fazla yangının çıktığı bildirildi.

Amazon ormanlarında yılbaşından bu yana 72 binden fazla yangın çıktı, System.String[]
Brezilya'da Amazon ormanlarında yılbaşından bu yana 72 binden fazla yangının çıktığı bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünden (INPE) yapılan açıklamada, Amazon bölgesinde geçen yılın aynı dönemine oranla çıkan yangınlarda yüzde 83 artış olduğu ifade edildi.
Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana Amazon ormanlarında 72 bini aşkın, perşembe gününden bu yana da çoğu Amazon bölgesinde olmak üzere Brezilya'da 9 bin 500'den fazla yangın çıktığı kaydedildi.
Brezilya'nın kuzeyindeki Roraima eyaletinde gökyüzünün yangınlar nedeniyle siyah dumanla kaplandığı belirtildi.
Amazon'daki orman kaybı artıyor
Amazon ormanlarındaki azalma ve canlı türlerinin yok olması üzerine çalışmalar yapan Imazon'un mayıs ayında yayınladığı çalışmada, Ağustos 2018'den Nisan 2019'a kadar bölgede yaklaşık 2 bin kilometrekare ormanın yok olduğu belirtilmişti.
INPE tarafından yapılan açıklamada, Amazonlar'da haziran ayında 920 kilometrekare, temmuz ayında da bin kilometrekareden fazla ormanlık alanın tahrip edildiği kaydedilmişti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise INPE üyelerinin, yönetimini kötü göstermek için orman tahribatı hakkında "yanıltıcı rakamlar yayınlamış olabileceğini" öne sürerek, "şüpheli" bulduğu rakamları sağlayan yetkilileri derhal görevden alacağını söylemişti.
Bolsonaro'nun devlet başkanlığından önce Amazonlar'ı korumak uzun yıllar boyunca Brezilya'nın çevre politikalarının en önemli unsuruydu. Jair Bolsonaro ise devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülkenin ekonomik gelişimine engel olduğunu belirtmiş ve bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.
Bilim adamları, dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'ın korunmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığına işaret ediyor.
Brezilya, Amazon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:12 Kaynak: AA
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