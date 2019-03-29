Amazon Ormanlarındaki Gizemli Nazi Mezarlığı!
1 saat önce
Dünyanın bir çok yerinde nazilerin izlerine rastlamaktayız.Hazırlamış olduğum bu videoda amazon ormanlarından günümüze ulaşan şaşırtıcı bilgileri duyacaksınızHepinize iyi seyirler dilerimSaygılarımla İlhan Berat Yılmam.
Dünyanın bir çok yerinde nazilerin izlerine rastlamaktayız.Hazırlamış olduğum bu videoda amazon ormanlarından günümüze ulaşan şaşırtıcı bilgileri duyacaksınızHepinize iyi seyirler dilerimSaygılarımla İlhan Berat Yılmam
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:59 Kaynak: Youtube
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