Son Dakika Haberleri: Amazon ormanlarının ve küresel ısınmanın kaderini belirleyecek olan otoyol: BR-319
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Amazon ormanlarının ve küresel ısınmanın kaderini belirleyecek olan otoyol: BR-319

1 saat önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Amazon ormanlarının kalbinden geçecek olan bir otoban projesine destek verdiğini açıkladı. Çevre ve iklim uzmanları projenin hayata geçirilmesinden endişeli.

Amazon ormanlarının ve küresel ısınmanın kaderini belirleyecek olan otoyol: BR-319, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Amazon ormanlarının kalbinden geçecek olan bir otoban projesine destek verdiğini açıkladı.


Son 50 yıldır Amazon yağmur ormanları kaybının merkezinde yapılan yeni yollar bulunuyor. Bu yollar ile birlikte yayalar için kaldırım döşeniyor, bunu civardaki ağaçların budanması ve kesilmesi takip ediyor ve bir süre sonra da yol boyunca ticari hayvancılık ve tarım faaliyetleri başlıyor.

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Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:01 
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