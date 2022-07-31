Amazon Prime Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu - Son Dakika

Amazon Prime Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Amazon Prime Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu
Son Güncelleme: 31.07.2022 05:05

Ağustos ayı, temmuz ayı gibi coşkulu geçmeyecek gibi görünüyor.

<a class='keyword-sd' href='/amazon-prime/' title='Amazon Prime'>Amazon Prime</a> Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Aylık abonelik sistemi Amazon Prime, her ay Prime Gaming kapsamında abonelerine bazı oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Ağustos ayında oyunsever Prime abonelerine dağıtılacak oyunlar belli oldu. Aboneler toplam 6 oyuna ücretsiz olarak ulaşabilecekler.

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Amazon Prime Nedir, Nasıl Abone Olunur?

En baştan bilmemiz gerek ki Amazon Prime ücretli bir abonelik servisidir, eğer abone değilseniz söz konusu oyunları edinemeyeceksiniz. Buradan Amazon Prime'ın web sitesine erişebilir ve eğer istiyorsanız abonelik başlatabilirsiniz. Aboneliğinizin ilk 30 gününün ücretsiz olduğunu da belirtelim. İlk 30 günden sonra her ay 7.90 lira ödeme yaparak aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz.

Amazon Prime Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Amazon Prime Gaming Ağustos Ayı Oyunları

Eğer Prime Gaming aboneliğine sahipseniz 1 Ağustos'tan itibaren aşağıdaki oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

Beasts of Maravilla Island

Family Mysteries: Poisonous Promises

ScourgeBringer

StarCraft: Remastered

Recompile

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Prime Gaming Temmuz Ayı Oyunlarından Hala Erişebildiklerimiz

1 Ağustos tarihine kadar temmuz ayındaki oyunları da kütüphanenize ekleme fırsatınız bulunuyor, Dolayısıyla elinizi çabuk tutmakta fayda var.

Maniac Mansion

Suzerain

Fishing: North Atlantic

Fell Seal: Arbiter's Mark

Temmuz ayında Prime Gaming kapsamında toplam otuz oyunun ücretsiz dağıtıldığını ve bu oyunlar arasında oyun dünyasına damgasını vurmuş yüksek kalitede yapımların bulunduğunu göz önüne alırsak ağustos ayı Prime aboneleri için sönük bir ay olarak hatırlanacak gibi görünüyor.

Kaynak: SaveButonu

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Son Dakika Gamegar Amazon Prime Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amazon Prime Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu - Son Dakika
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