Amazon Prime Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Aylık abonelik sistemi Amazon Prime, her ay Prime Gaming kapsamında abonelerine bazı oyunları ücretsiz olarak sunuyor. Ağustos ayında oyunsever Prime abonelerine dağıtılacak oyunlar belli oldu. Aboneler toplam 6 oyuna ücretsiz olarak ulaşabilecekler.
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Amazon Prime Nedir, Nasıl Abone Olunur?
En baştan bilmemiz gerek ki Amazon Prime ücretli bir abonelik servisidir, eğer abone değilseniz söz konusu oyunları edinemeyeceksiniz. Buradan Amazon Prime'ın web sitesine erişebilir ve eğer istiyorsanız abonelik başlatabilirsiniz. Aboneliğinizin ilk 30 gününün ücretsiz olduğunu da belirtelim. İlk 30 günden sonra her ay 7.90 lira ödeme yaparak aboneliğinizi devam ettirebilirsiniz.
Amazon Prime Gaming Ağustos Ayı Oyunları
Eğer Prime Gaming aboneliğine sahipseniz 1 Ağustos'tan itibaren aşağıdaki oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebileceksiniz.
Beasts of Maravilla Island
Family Mysteries: Poisonous Promises
ScourgeBringer
StarCraft: Remastered
Recompile
Zak McKracken and the Alien Mindbenders
Prime Gaming Temmuz Ayı Oyunlarından Hala Erişebildiklerimiz
1 Ağustos tarihine kadar temmuz ayındaki oyunları da kütüphanenize ekleme fırsatınız bulunuyor, Dolayısıyla elinizi çabuk tutmakta fayda var.
Maniac Mansion
Suzerain
Fishing: North Atlantic
Fell Seal: Arbiter's Mark
Temmuz ayında Prime Gaming kapsamında toplam otuz oyunun ücretsiz dağıtıldığını ve bu oyunlar arasında oyun dünyasına damgasını vurmuş yüksek kalitede yapımların bulunduğunu göz önüne alırsak ağustos ayı Prime aboneleri için sönük bir ay olarak hatırlanacak gibi görünüyor.
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