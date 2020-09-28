Amazon Prime Day ilk kez 13 ve 14 Ekim'de Türkiye'de

Amazon Prime abonelerinin yararlanabildiği Amazon Prime Day indirimleri bu sene 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Amazon.com.tr'nin açıklamasına göre, tüm dünyada her zamankinden daha fazla indirimle gerçekleşecek Prime Day etkinliğine bu yıl Türkiye ilk kez dahil olacak. Amazon Prime hizmetinin Türkiye'de hizmete girmesinden sadece haftalar sonra Amazon Prime üyeleri, tüm kategorilerden binlerce üründe geçerli iki günlük muhteşem indirim fırsatlarından faydalanabilecek.

ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İralya, Almanya, Fransa, Çin, Kanada, Belçika, Avusturya, Avustralya'nın bulunduğu Prime Day indirimlerine, Türkiye ve Brezilya bu yıl ilk kez dahil olacak. İndirimler, 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece 00.00'da başlayacak ve 14 Ekim gün sonuna kadar devam edecek.

İki gün sürecek indirimlerde, Prime üyeleri oyuncaktan televizyona, elektronikten modaya, güzellikten mutfak ve ev ürünlere kadar birçok kategoriden tanınmış markalardan binlerce ürüne Amazon.com.tr/primeday adresinden eşsiz indirimlerle erişim sağlayabilecek. Prime üyesi olmayanlar amazon.com.tr adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatabilecek.

"Üyeliği başlatmanın tam zamanı"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon Prime ayrıcalıklı üyelik hizmetinin Türkiye lansmanından sadece haftalar sonra, Amazon Prime Day'i ilk kez Türkiye'de uygulayacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

Marriott, "İndirim, eğlence ve alışverişin en iyi versiyonunu sunan Prime üyeliğini başlatmak için Prime Day'in yılın en iyi zamanı olduğunu düşünüyoruz. 13-14 Ekim'de gerçekleştirilecek Prime Day öncesinde üyelere özel indirimler, dünya standartlarında eğlence hizmetleri ve çok daha fazlası ile ilgili açıklayacağımız detayları öğrenmek için bizi izlemeye devam edin." açıklamalarında bulundu.

Prime üyelerine erken indirim imkanı

Açıklamada verilen bilgiye göre, Prime üyeleri, bugünden itibaren 13-14 Ekim'de kutlanacak Amazon Prime Day öncesinde erken indirim fırsatlarından yararlanabilecek.

Moda, kulaklık ve hoparlör, ışıklandırma ve elektrik aksesuarları ve termoslarda önemli indirimler başladı.

Açıklamada, üyelere özel indirim, ücretsiz teslimat, ücretsiz oyun gibi farklı fırsatlar sunan Amazon Prime hizmetinin 15 Eylül'de Türkiye'de hizmete girdiği hatırlatıldı.